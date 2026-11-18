Der FC Bayern arbeitet an seiner sportlichen Zukunft. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass es derzeit „regen Austausch“ zwischen den Verantwortlichen und dem Spielerlager von Jonathan Tah (30) gibt. Dabei gehe es um die weitere Planung mit und die sportliche Situation von Tah. Der deutsche Nationalspieler befindet sich unter anderem im Visier des FC Barcelona.

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Gespräche waren ursprünglich auch mit Min-jae Kim für den Herbst angedacht. Der 30-Jährige ist einer der Topverdiener in München, seine sportliche Relevanz geht damit jedoch nicht einher. Bislang haben laut dem Fachmagazin noch keine Gespräche über die Zukunft des Abwehrspielers stattgefunden. Kim wird immer wieder mit einem Winter-Abschied in Verbindung gebracht. Einige Klubs haben ihr Interesse hinterlegt.