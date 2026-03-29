Werder: Backhaus trotzt Abschiedsgerüchten

Mio Backhaus fühlt sich nach eigener Aussage sehr wohl beim Werder Bremen. Im Interview mit ‚11Freunde‘ äußert sich der 21-Jährige extrem positiv über seine aktuelle Situation: „Ich wurde hier zwar nicht geboren, aber ich bin Bremer. Ich bin seit acht Jahren hier, das ist meine Stadt, mein Verein“. Zuletzt kursierten Berichte, dass Werder den Keeper im Sommer bei einem guten Angebot abgeben könnte.

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Mit einem möglichen Abgang scheint sich Backhaus – zumindest momentan – nicht zu beschäftigen. In der Bundesliga für die Grün-Weißen spielen zu dürfen, sei ein „Wahnsinnsgefühl“. Trotz seiner positiven Einstellung räumt der Torhüter auch ein, dass die sportliche Situation der Bremer schwierig ist: „Natürlich kann man die Situation als Chance begreifen, um sich weiterzuentwickeln und als Sportler zu wachsen – gerade als junger Torwart. Aber wenn man ehrlich ist: Abstiegskampf ist einfach scheiße. Wir wollen da alle raus, schön ist das nicht.“