Lazio - Roma: So könnt ihr das Rom-Derby live sehen

In der Serie A steht wieder einmal das Derby della Capitale an, in dem Lazio und die AS um die Vorherrschaft in der italienischen Hauptstadt kämpfen. Das Duell zwischen den beiden Erzrivalen aus Rom wird in Italien stets mit Spannung erwartet verspricht eine Menge Brisanz. Beide Mannschaften gehen mit reichlich Momentum in die Partie. Lazio ist im neuen Jahr noch ungeschlagen, holte in drei Spielen sieben von neun möglichen Punkten. Auch die Giallorossi sind in beeindruckender Form: Nur eine der vergangenen acht Ligapartien verlor die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca.

Das Rom-Derby live im TV und im Live-Stream

Die Begegnung zwischen den beiden Rom-Klubs findet am Freitag, den 15. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können das Spiel live sehen. Kommentator der Partie ist Carsten Fuß, als Experte fungiert Seb Kneißl. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Lazio und der Roma weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.