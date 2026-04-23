Augsburgs komplizierte Millionen-Entscheidung

Wo es in Zukunft für Arthur Chaves weitergeht, ist noch unklar. Nach Informationen der ‚as‘ beobachtet Espanyol Barcelona den Innenverteidiger, der aktuell von der TSG Hoffenheim an den FC Augsburg verliehen ist. Schon seit längerer Zeit stehe der 25-Jährige, der bei der TSG keine Zukunft hat, auf der Liste des La Liga-Vertreters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCA sicherte sich für Chaves eine Kaufoption von sechs Millionen Euro. Ob die Fuggerstädter diese aktivieren, steht noch nicht fest. Möglich ist auch, dass der Bundesligist Chaves festverpflichtet, um ihn im Anschluss gewinnbringend weiterzuverkaufen. Möglicherweise ja nach Katalonien.