Schalke verpflichtet Innenverteidiger Jenz

Der FC Schalke 04 holt einen Neuzugang fürs Abwehrzentrum. Vom FC Lorient wechselt Moritz Jenz zu den Königsblauen. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt per Leihbasis bis zum Saisonende. Im Anschluss besteht eine Kaufpflicht, falls S04 die Klasse hält. Diese soll bei vier Millionen Euro liegen. Eigentlich war Jenz von den Franzosen an Celtic Glasgow verliehen, sein Engagement in Schottland wurde jedoch vorzeitig abgebrochen.

Jenz ist gebürtiger Berliner, war in seiner Profikarriere aber bislang noch nicht in Deutschland aktiv. 2015 wechselte er von Tennis Borussia Berlin in die Jugend des FC Fulham. 2020 ging es in die Schweiz zu Lausanne-Sport. Von dort ging es ein Jahr später für eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro nach Lorient.

Stammplatz verloren

Bei seiner Leihstation Celtic begann Jenz die Saison als Stammspieler und stand in allen sechs Champions League-Spielen des Klubs über 90 Minuten auf dem Platz. Seinen sicheren Platz im Abwehrzentrum hat er aber mittlerweile verloren. Auf Schalke wird er nun wohl wieder regelmäßig spielen.

„Mit Moritz verpflichten wir einen schnellen und spielerisch starken Innenverteidiger, der in dieser Saison unter anderem in der Champions League seine Qualität unter Beweis gestellt hat“, sagt Vorstandsmitglied Peter Knäbel, „wir beobachten Moritz seit Längerem, waren schon im Sommer interessiert und sind froh, den Transfer nun realisieren zu können. Wir sind davon überzeugt, dass Moritz großes Potenzial besitzt.“