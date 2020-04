Pjanic: Korb für Real & PSG

Miralem Pjanic hatte in seiner Zeit bei Juventus Turin immer wieder namhafte Verehrer. „Es ist richtig, dass er in jeder Transferperiode die Chance hatte, Juve zu verlassen“, erzählt Mannschaftskollege Mehdi Benatia der ‚Tuttosport‘. So sei der Bosnier etwa im Visier von Paris St. Germain und Real Madrid gewesen.„Aber am Ende ist er immer bei Juve geblieben“, so Benatia.

2016 war Pjanic gegen eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro von der AS Rom zur Alten Dame gewechselt, seitdem absolvierte er 167 Pflichtspiele als Bianconero. In Turin besitzt der 30-Jährige noch einen Vertrag bis 2023.