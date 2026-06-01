Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell 2. Bundesliga

KSC holt Köln-Stürmer

von Dominik Schneider - Quelle: ksc.de
3 min.
Jason Ponente Ramirez bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Für Jason Ponente Ramirez steht der nächste Karriereschritt an. Der Flügelstürmer verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem Karlsruher SC an. Im Wildpark unterzeichnet der 19-Jährige einen Profivertrag, zur Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis auf die obligatorische Ausbildungsentschädigung fallen für den Transfer keine Kosten an, da der Vertrag des Linksfußes am Geißbockheim Ende Juni ausläuft. „Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt“, wird KSC-Geschäftsführer Mario Eggimann zitiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
KSC
Köln
Jason Manuel Ponente Ramirez

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Köln Logo 1. FC Köln
Jason Manuel Ponente Ramirez Jason Manuel Ponente Ramirez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert