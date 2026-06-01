KSC holt Köln-Stürmer

Für Jason Ponente Ramirez steht der nächste Karriereschritt an. Der Flügelstürmer verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem Karlsruher SC an. Im Wildpark unterzeichnet der 19-Jährige einen Profivertrag, zur Vertragslänge macht der Zweitligist keine Angaben.

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Bis auf die obligatorische Ausbildungsentschädigung fallen für den Transfer keine Kosten an, da der Vertrag des Linksfußes am Geißbockheim Ende Juni ausläuft. „Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt“, wird KSC-Geschäftsführer Mario Eggimann zitiert.