Kontaktaufnahme: Barça plant Transfer-Doppelschlag

Der FC Barcelona intensiviert das Werben um Eduardo Conceição. Laut der ‚Sport‘ hat Sportdirektor Deco in den vergangenen Tagen Kontakt zu Palmeiras aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten.

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Das Problem: Mit Manchester City buhlt ein weiterer europäischer Spitzenklub um die Gunst des 16-jährigen Linksaußen. Die Skyblues sollen bei Conceição sogar in der Pole Position liegen.

40 Millionen Euro Ablöse stehen für das brasilianische Juwel im Raum. Barça gibt im Kampf um den U17-Nationalspieler jedoch nicht auf. Conceiçãos Vertrag bei Palmeiras besitzt noch bis 2029 Gültigkeit.

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Auch Batrakov im Barça-Visier

Neben Conceição haben die Katalanen ein weiteres Toptalent im Blick. Die ‚as‘ berichtet, dass der spanische Meister Interesse an Aleksey Batrakov von Lokomotive Moskau bekundet. Schon am Ende des vergangenen Jahres hatte Barça Berichten zufolge ein Auge auf den 20-jährigen Offensivakteur geworfen, seither ist das Interesse nicht abgeflacht.

Batrakovs Vertrag in Moskau läuft noch bis 2029. In der russischen Liga kommt der Rechtsfuß in der laufenden Saison auf 22 Torbeteiligungen in 24 Spielen. Gut möglich, dass der zehnfache Nationalspieler im Sommer den nächsten Karriereschritt geht – möglicherweise ja in Barcelona.