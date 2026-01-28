Menü Suche
Fester Transfer: Bayern-Juwel vor Abflug

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München @Maxppp

Moritz Göttlicher könnte den FC Bayern zeitnah verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Gespräche zwischen dem VfL Bochum und den Münchnern bereits weit fortgeschritten. Mit dem 17-jährigen Mittelfeldspieler selbst soll sich der Zweitligist bereits über einen Vertrag bis 2031 einig sein. Göttlichers Arbeitspapier an der Säbener Straße läuft im Sommer aus.

Bei den Bayern kommt der 15-fache deutsche U17-Nationalspieler bei den A-Junioren zum Einsatz. Die Bochumer locken derweil mit einer klaren Perspektive bei den Profis. Laut ‚Sky‘ zeigten zuletzt auch Mainz 05 und der FC Augsburg Interesse an Göttlicher.

Bundesliga
2. Bundesliga
Bochum
FC Bayern
Moritz Göttlicher

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
FC Bayern Logo FC Bayern München
Moritz Göttlicher Moritz Göttlicher
