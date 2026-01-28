Fester Transfer: Bayern-Juwel vor Abflug

Moritz Göttlicher könnte den FC Bayern zeitnah verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Gespräche zwischen dem VfL Bochum und den Münchnern bereits weit fortgeschritten. Mit dem 17-jährigen Mittelfeldspieler selbst soll sich der Zweitligist bereits über einen Vertrag bis 2031 einig sein. Göttlichers Arbeitspapier an der Säbener Straße läuft im Sommer aus.

Bei den Bayern kommt der 15-fache deutsche U17-Nationalspieler bei den A-Junioren zum Einsatz. Die Bochumer locken derweil mit einer klaren Perspektive bei den Profis. Laut ‚Sky‘ zeigten zuletzt auch Mainz 05 und der FC Augsburg Interesse an Göttlicher.