Everton verlängert mit Keane

Michael Keane bleibt dem FC Everton langfristig erhalten. Wie die Liverpooler verkünden, hat der 27-Jährige seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Keane war 2017 für rund 28 Millionen Euro vom FC Burnley zu den Toffees gewechselt. Dort etablierte er sich mit guten Leistungen als feste Größe in der Innenverteidigung.

✍️ | We’re delighted to confirm that @michaelkeane04 has signed a new five-year contract, committing his future to the Club until the end of June 2025.#EFC 🔵