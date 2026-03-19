Große Überraschungen: DFB gibt Kader bekannt

Ende März stehen die letzten Tests vor der Nominierung für die Weltmeisterschaft im Sommer an. Am Freitag, dem 27. März muss die DFB-Elf auswärts im St. Jakob-Park gegen die Schweiz ran. Drei Tage später heißt es in der MHPArena in Stuttgart: Deutschland gegen Ghana.

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Für die beiden Freundschaftsspiele hat der Bundestrainer nun den Kader bekanntgegeben. In den zurückliegenden Stunden sickerten bereits einige Personalentscheidungen über die Medien durch. Bestätigt ist nun: Jonas Urbig und Lennart Karl vom FC Bayern sind erstmals dabei. Für Angelo Stiller (VfB Stuttgart) oder Maximilian Beier (Borussia Dortmund) ist vorerst kein Platz in der Mannschaft. Said El Mala (1. FC Köln) steht auf Abruf bereit.

Überraschend: Joshua Vagnoman (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) kehren nach teils längeren Pausen ins Aufgebot zurück.

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Welcher Spieler fehlt im Aufgebot von Julian Nagelsmann am meisten? Said El Mala Angelo Stiller Karim Adeyemi Maximilian Mittelstädt Ridle Baku Niclas Füllkrug Maximilian Beier Tom Bischof Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Kader

Torhüter

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (FC Bayern)

Defensive

Joshua Kimmich (FC Bayern), Jonathan Tah (FC Bayern), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid)

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Mittelfeld

Leon Goretzka (FC Bayern), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Offensive

Deniz Undav (VfB Stuttgart), Lennart Karl (FC Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal), Florian Wirtz (FC Liverpool), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern), Leroy Sané (Galatasaray), Nick Woltemade (Newcastle United), Kevin Schade (FC Brentford)