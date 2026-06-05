FC Bayern: Der Zeitplan bei Saibari

Der FC Bayern könnte in der kommenden Woche den Transfer von Offensiv-Allrounder Ismael Saibari (25) finalisieren. Wie PSV-Insider Rik Elfrink berichtet, komme es dann zum womöglich entscheidenden Treffen zwischen dem deutschen und dem niederländischen Meister.

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Beide Klubs sind zuversichtlich, dass eine Ablöseeinigung erreicht werden kann. FT berichtete dahingehend schon vor zwei Tagen. Das erste Angebot der Münchner hatte rund 48 Millionen Euro betragen, während die Niederländer mit einer Forderung von 60 Millionen in den Poker gegangen waren. Mittlerweile hat man sich entscheidend angenähert. Mit Saibari selbst sind die Bayern längst einig.