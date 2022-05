Chiellini vor Unterschrift in Los Angeles

Altmeister Giorgio Chiellini wird seine glorreiche Karriere wohl in der amerikanischen Major League Soccer fortsetzen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, findet in Kürze ein Treffen zwischen Will Kuntz, dem Manager des Los Angeles FC, und dem routinierten Italiener statt. Eine Vertragsunterschrift wird in Kürze erwartet, es müssen nur noch finale Details geklärt werden, heißt es weiter.

Bereits seit 2005 schnürte Chiellini seine Schuhe für Juventus Turin. Insgesamt 20 Titel heimste der Innenverteidiger während seiner Zeit im Piemont ein. Ende Juni läuft der Vertrag des amtierenden Europameisters aus. Danach wird der erfahrene Abwehrmann voraussichtlich in der MLS zu bestaunen sein.