Verwirrung um Vini-Zukunft komplett

Beim enttäuschenden 2:2 von Real Madrid beim FC Elche am Sonntagabend durfte Vinicius Junior nur 33 Minuten mitwirken. „Er versteht es“, versicherte Xabi Alonso anschließend und sah „kein Problem“.

Dass es ein solches zwischen Trainer und Superstar aber sehr wohl gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Vini trug es bei seiner Auswechslung im Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) sogar öffentlich zur Schau.

Umso überraschender war daher am Samstag eine Meldung der Madrider Zeitung ‚as‘, wonach die Wogen mittlerweile geglättet seien. Vini, so hieß es, werde seinen 2027 auslaufenden Vertrag doch verlängern.

Widesprüchliche Berichte

Nun gibt es aber die Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Das in der Regel bestens informierte Portal ‚The Athletic‘ berichtet, dass Vini Real zeitnah verlassen will, sofern Xabi Alonso als Trainer im Amt bleibt. Das habe er Vereinspräsident Florentino Pérez schon vor rund drei Wochen mitgeteilt.

Alonso selbst steht gerade massiv in der Kritik. Womöglich stimmt am Ende sogar beides: Dass Vini dem Klub ein Ultimatum gesetzt hat – aber auch, dass er seinen Vertrag doch verlängert, wenn Alonso weg sein sollte. Eine lukrative Alternative hat er in Saudi-Arabien. Die staatsfinanzierte Liga wirbt schon lange heftig um den 25-jährigen Brasilianer.