Für die Champions League: Zwei Neue beim BVB

Zu Beginn der Saison hatte Salih Özcan ziemlich in die Röhre geschaut, als sein Name nicht auf der Liste für die spielberechtigen BVB-Profis in der Champions League stand. Auch in der Bundesliga war der 28-Jährige komplett außen vor und liebäugelte im Winter mit einem Wechsel.

Letztlich blieb der türkische Nationalspieler und wurde in den vergangenen drei Bundesligaspielen jeweils als Joker von Niko Kovac berücksichtigt. Jetzt gibt es die nächste gute Nachricht für Özcan: Der Sechser wurde bei der Borussia für die Champions League nachnominiert.

Auch Inácio dabei

Dasselbe positive Schicksal ereilt auch Samuele Inácio. Der 17-Jährige beeindruckte Kovac in der Winter-Vorbereitung, gemeinsam mit Mathis Albert (16) und Luca Reggiani (18) nimmt er außerdem mittlerweile am Profitraining teil. Für die Play-offs in der Königsklasse ist der Italiener jetzt ebenfalls spielberechtigt.

Kovac hat folglich mehr Alternativen, wenn es gegen Atalanta Bergamo um den Einzug ins Achtelfinale geht. Das Hinspiel im Signal Iduna Park findet am 17. Februar statt, acht Tage später folgt das Rückspiel in Bergamo.