DFB-Elf gefeiert: Serbien „von deutscher Dominanz überrollt“

Mit einem 3:1-Erfolg gegen Belgien und einer souveränen Vorstellung im Gepäck trat die deutsche Nationalmannschaft am späten Freitagabend die Heimreise an. Die DFB-Elf konnte nicht nur drei Punkte aus Belgrad entführen, sondern auch spielerisch einen Schritt nach vorne machen. Das wird auch international anerkannt.

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Die ‚L’Équipe‘ in Frankreich schreibt, dass Serbien „von der deutschen Dominanz überrollt“ wurde. Das trifft insbesondere auf die erste Halbzeit zu. Mit 86 Prozent Ballbesitz und einem xGoal-Wert von 2.66 war die Heimmannschaft beim 2:0-Halbzeitstand tatsächlich noch gut bedient. Dabei zeigt sich aber auch ein kleiner Makel der DFB-Elf, der auch schon in den vergangenen vier Partien unter Klopp auffiel: die schwache Chancenverwertung.

Wirtz als Schlüsselspieler

In England richtete man den Fokus beim Spiel der Deutschen vor allem auf Florian Wirtz vom FC Liverpool. Der lieferte ab und zeigte ein starkes Spiel. Der ‚BBC‘ titelt: „Wirtz trifft beim Sieg Deutschlands gegen Serbien mit neun Mann“. In Spanien war man ebenso beeindruckt von der Leistung des ehemaligen Leverkuseners. „Das ist Wirtz’ Traumtor im kleinen Maracanã“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘ und blickt genau auf den Lupfer zum 2:0.

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Die Chancenlosigkeit der Serben hat bei den lokalen Medien für große Enttäuschung gesorgt. „Serbien ohne Chance gegen die Deutschen: Die ‚Panzer‘ feiern in Belgrad“, schreibt ‚Euronews Srbija‘ auf martialische Art und Weise. ‚Mozzart Sport‘ hat ausgemacht, woran es gelegen hat: „Das Gegenpressing zerstört uns“. Das serbische Online-Sportportal ‚Sportske novosti‘ schiebt die Niederlage mit einem Augenzwinkern auf den Kalender: „Serbien konnte sich gegen die Deutschen am Freitag, den 13., nicht dem Pech entziehen“.

Jetzt wartet die Niederlande

Der ‚Guardian‘ richtet den Blick bereits auf das Gruppen-Endspiel am Montag: „Deutschland bereitet mit dem Sieg gegen Serbien das Duell mit den Niederlanden vor.“ Und da hat die Mannschaft von Klopp in Berlin einen Gegner in Topform vor der Brust. Die Niederländer mit Xavi an der Seitenlinie sorgte beim 7:0-Heimsieg gegen Griechenland für viel Furore.

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Schlägt Deutschland am Montag die Niederlande und holt den Gruppensieg? Ja, Klopp hat ein Top-Team geformt Es wird nur zu einem Remis reichen Nein, die Niederländer sind zu stark Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Klar ist, dass gegen die Niederlande ein anderes Kaliber wartet. Die geografischen Nachbarn präsentierten sich in Torlaune und haben gegen die Griechen gezeigt, dass sie unaufhörlich weiterfeuern, wenn man sie dazu einlädt. Am Montag um 20:45 Uhr im Olympiastadion wird es zum Showdown um den Gruppensieg in der Nations League Gruppe B kommen. Dann lässt sich auch ein erstes Fazit zum Zustand der Nationalmannschaft unter Klopp ziehen.