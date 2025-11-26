BVB: Guirassy-Meldung eine Ente

Ein Gerücht aus England, dass Serhou Guirassys Ausstiegsklausel schon im anstehenden Winter-Transferfenster gültig ist, entspricht offenbar nicht der Wahrheit. Das berichtet die ‚Sport Bild‘, der zufolge die Vertragsoption erst zur nächsten Saison aktiviert werden kann.

Gültig ist die 50-Millionen-Klausel für einige europäische Topklubs, für nicht betroffene Vereine liegt die interne Schmerzgrenze des BVB bei mindestens 80 Millionen Euro. Guirassys Berater soll den 29-jährigen Torjäger aktuell in Saudi-Arabien anbieten.