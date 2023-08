PSG: Plan B für die Stürmerposition

Paris St. Germain möchte in diesem Transferfenster unbedingt noch Verstärkung für die Offensive an Bord holen. Sollte Wunschlösung Randal Kolo Muani (24) bei Eintracht Frankfurt bleiben, blicken die Pariser laut ‚L’Equipe‘ in Richtung England.

Der französischen Sportzeitung zufolge hat PSG eine potenzielle Alternative in der Premier League ausfindig gemacht. Um welchen Spieler es sich handelt, bleibt im Verborgenen. Fakt ist: Im Werben um Eintrachts Kolo Muani geben sich Luis Enrique & Co. noch nicht geschlagen.