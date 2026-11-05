Für Uli Hoeneß ist Harry Kane „der beste Transfer“, den die Bayern jemals getätigt haben. Entsprechend außergewöhnlich soll auch der neue Vertrag des 33-Jährigen ausfallen. So soll Kane eine Vergütung erhalten, die in dieser Form noch nie ein Bayern-Spieler vor ihm bekommen hat. ‚The Athletic‘ hat nun erste Details zum Mega-Deal enthüllt.

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Demnach ist Harry Kane mit der Vertragsunterschrift der bestbezahlte Fußballer Europas. So soll bereits sein Grundgehalt höher ausfallen als das jedes anderen Spielers auf dem Kontinent. ‚The Athletic‘ schränkt allerdings ein, dass andere Superstars durch zusätzliche Bonuszahlungen insgesamt mehr verdienen könnten.

In Deutschland ergänzt die Münchner ‚Abendzeitung‘, dass Kane „mehr als jeder Bayern-Spieler vor ihm verdient“. Demnach kann der Nationalspieler auf ein Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro kommen. Beim Gehalt und den individuellen Vermarktungsrechten sei der Rekordmeister dem Engländer stark entgegengekommen. Dafür soll der neue Vertrag allerdings keine Option auf eine Verlängerung bis 2030 enthalten.

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Auch erste Details zu möglichen Bonuszahlungen sind inzwischen durchgesickert. Laut der ‚Bild‘ sollen etwa für den Gewinn des Ballon d’Or eine Million Euro on top kommen. Darüber hinaus sollen weitere Prämien für den Gewinn der Torjägerkanone oder den Champions League-Titel im Vertrag verankert sein.