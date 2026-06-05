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Offiziell 2. Bundesliga

Rapp übernimmt bei St. Pauli

von David Hamza - Quelle: fcstpauli.com
3 min.
Marcel Rapp steht bei Holstein Kiel vor dem Aus @Maxppp

Marcel Rapp folgt beim FC St. Pauli auf Alexander Blessin. Das teilt der Bundesliga-Absteiger offiziell mit. Rapp stand bis Ende Februar bei Holstein Kiel an der Seitenlinie. Die Störche hatte der 47-Jährige rund viereinhalb Jahre trainiert. „Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten“, so Rapp.

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St. Paulis Geschäftsführer Sport Andreas Bornemann freut sich auf einen Trainer, „der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann. Für die 2. Bundesliga werden wir unsere Ausrichtung erneut ein Stück weit anpassen müssen. Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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