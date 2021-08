Italien bangt um Lukaku-Verbleib | Auch Coutinho nach London?

Sagt Lukaku arrivederci?

Mehr und mehr mutiert Romelu Lukaku (28) zum großen Transferthema dieses Sommers. Eigentlich hatte sich sein Arbeitgeber Inter Mailand alle Mühe gegeben, die Gerüchte zu ersticken – doch angesichts der Hartnäckigkeit des FC Chelsea macht die heimische Presse da nicht so richtig mit. „Richtung Abschied“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Lukaku auf dem Cover. Und auch der ‚Corriere dello Sport‘ registriert „Abschiedsgefühle“ beim belgischen Torjäger. Am Ende, und das macht einen Wechsel dann tatsächlich nicht so unwahrscheinlich, dürfte Lukaku selbst das letzte Wort haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coutinho – jetzt aber?

Auch Philippe Coutinho kostete vor drei Jahren eine dreistellige Millionensumme. Heute ist der Brasilianer in dieser Hinsicht nicht mehr in Lukaku-artigen Sphären unterwegs und muss bei der Klubsuche Abstriche machen. Einzige Parallele: Auch der ehemalige Bayern-Leihspieler könnte kommende Saison in London auflaufen. „Tottenham macht Jagd auf Coutinho“, so die ‚Mundo Deportivo‘ auf ihrer Titelseite. Der FC Barcelona würde seinem Mittefeldspieler sicher keine Steine in den Weg legen, wenn der Preis stimmt.

Spanier greifen nach Gold

Spanien greift nach dem hart erkämpften 1:0 gegen Gastgeber Japan beim olympischen Fußballturnier nach Gold. „Finalisten“, schreibt die ‚Sport‘ groß und breit über einem Bild der jubelnden Iberer nach Spielende. Den Treffer von Marco Asensio in der Nachspielzeit bezeichnet die ‚as‘ als „Tor zu Gold“. Am Samstag folgt der Showdown gegen Brasilien. Seleção-Kapitän Dani Alves (38) kann sich mit Olympia-Gold eine der wenigen verbleibenden Trophäen sichern, die ihm in seiner herausregenden Karriere noch fehlen.