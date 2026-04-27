Bayern-Kandidat lässt aufhorchen

Brian Brobbey (24) wurde auf das kolportierte Interesse des FC Bayern angesprochen. Gegenüber ‚Viaplay‘ zeigt sich der Mittelstürmer vom AFC Sunderland geschmeichelt: „Es ist immer schön, wenn ein so großer Verein Interesse zeigt, aber ich habe selbst noch nichts davon gehört. Ich weiß es also nicht.“

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Die Black Cats hatten den Ex-Leipziger im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Sieben Tore und ein Assist in 29 Pflichtspielen sollen die Münchner auf den Plan gerufen haben, die nach Ersatz für Leihstürmer Nicolas Jackson (24) fahnden. Das Preisschild über 50 Millionen Euro hat es allerdings in sich.