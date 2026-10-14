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Köln: Wagner-Entlassung nie Thema?

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
1 min.
Rene Wagner im Porträt @Maxppp

Beim 1. FC Köln hätte man offenbar auch bei einer Niederlage im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) an Cheftrainer René Wagner festgehalten. Im Interview mit der ‚Bild‘ erklärt Sportchef Thomas Kessler: „Intern gab es überhaupt keine Unruhe. Und es gab auch zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Szenarien, mit denen wir uns beschäftigt haben. Natürlich waren wir mit der Punkteausbeute nicht vollends zufrieden. Aber wir müssen die Gesamtsituation schon vernünftig einordnen.“

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Grundsätzlich steht Kessler nach wie vor hinter Wagner, der von Teilen der Fans kritisch beäugt wird: „Man darf nicht vergessen, dass der letzte Trainer, der hier ohne vorherige Cheftrainererfahrung übernommen hat, Christoph Daum in den 80er Jahren war.“ Und weiter: „Wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil wir von seinen fachlichen und menschlichen Qualitäten überzeugt sind. Und an dieser Überzeugung hat sich überhaupt nichts geändert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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