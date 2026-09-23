Unter Julian Nagelsmann reichte es für Said El Mala nicht zur Nominierung für die Weltmeisterschaft. Für den 20-jährigen Flügelstürmer und den 1. FC Köln war das eine herbe Enttäuschung. Darauf folgten trotzdem viele Wechselgerüchte, dann jedoch die Vertragsverlängerung im Klub. Ein Ereignis, das in der Domstadt große Euphorie auslöste. Und auch in der Nationalmannschaft ist El Mala nach dem Trainerwechsel zu Jürgen Klopp mit von der Partie.

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Kommt der dribbelstarke Rechtsfuß in den kommenden Testspielen des DFB zum Einsatz, füllt sich die Kasse im Hause El Mala. Laut ‚Sport Bild‘ kassiert der Youngster nach seinem Debüt im Nationaldress ordentlich ab. Das Fachmagazin rechnet vor: Der neue Vertrag beim FC bringt El Mala pro Jahr rund drei Millionen Euro ein. Nach dem ersten, dem fünften und dem zehnten Einsatz steigt das Gehalt an. Das Debüt beim DFB bringt ihm außerdem einen einmaligen Bonus von 100.000 Euro ein.

Der raketenhafte Aufstieg des Offensivspielers bescherte ihm in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Werbeverträge. Mit den Partnern wurden ebenfalls Boni ausgehandelt, die fällig werden, sobald El Mala erstmalig den Bundesadler auf der Brust trägt. Ausrüster Nike macht sogar 175.000 Euro locker. Danach gibt es jedes fünfte Länderspiel weitere 120.000 Euro. Die Grundvergütung im bis 2032 datierten Vertrag beträgt 350.000 Euro pro Jahr.

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EA Sports hat den Kölner ebenfalls auf dem Gehaltszettel. Der Spielehersteller zahlt für das erste Spiel unter Klopp 50.000 Euro. Mit Sammelkarten-Hersteller Topps existiert ein Vierjahresvertrag, der mit 700.000 Euro vergütet wird. Dieser Betrag steigt nach dem Länderspieldebüt. Ähnlich sieht es bei REWE aus. Der Trikotsponsor der Kölner will El Mala zur Hauptwerbefigur pushen. Auch hier steigen die Bezüge, wenn El Mala endlich für Deutschland stürmt.