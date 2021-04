Everton: 31 Millionen für Sarr?

Mittelfeldspieler Pape Sarr (18) vom FC Metz weckt offenbar Begehrlichkeiten in England. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Everton mit dem Senegalesen. Zudem befindet sich der Youngster dem Bericht zufolge auf dem Radar von Manchester United, Aston Villa, Newcastle United sowie dem FC Chelsea. Die kolportierte Ablösesumme soll sich auf rund 31 Millionen Euro belaufen.

Seit September des vergangenen Jahres steht Sarr in Metz unter Vertrag. Im November gab der talentierte Rechtsfuß im Ligaspiel gegen Stade Brest (0:2) sein Debüt bei den Profis. In dieser Saison schoss er in wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen drei Tore. Sein Vertrag beim Tabellenzehnten der Ligue 1 ist noch bis 2025 datiert.