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Weltmeisterschaft

Offizielle Startelf: Deutschland mit fünf WM-Debütanten

Heute um 19 Uhr startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao ins WM-Turnier. Die offizielle Startelf von Julian Nagelsmann ist jetzt bekannt.

von Lukas Hörster
Florian Wirtz im DFB-Trikot @Maxppp
Deutschland 1-1 Curaçao

Manuel Neuer ist rechtzeitig fit geworden und steht bei seiner fünften WM-Teilnahme schon im ersten Spiel im Tor. Die anderen deutschen Starter kommen mit weitaus weniger Erfahrung daher: Jonathan Tah, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz laufen heute erstmals bei einer WM-Endrunde auf.

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Für Kapitän Joshua Kimmich ist es nach 2018 und 2022 die dritte Teilnahme. Nico Schlotterbeck, Leroy Sané, Jamal Musiala und Kai Havertz sind jeweils zum zweiten Mal dabei und wollen es besser machen als beim Vorrunden-Aus vor dreieinhalb Jahren in Katar.

Die deutsche Startelf

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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