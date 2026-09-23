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HSV: Cleverer Plan mit Lemke

von Lukas Weinstock - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Louis Lemke guckt auf den Boden @Maxppp

Der Hamburger SV stellt sicher, dass Louis Lemke zu ausreichend Spielzeit kommt, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, verfolgt der Bundesligist mit dem 16-jährigen Toptalent ein Minutenmodell. Demzufolge soll Lemke bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, wenn er bei den Profis nicht auf die gewünschte Minutenzahl kommt.

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Neuzugang David Möller Wolfe (24) hat auf der linken Schiene aktuell die Nase vorn, Lemke fungiert als Backup. „Louis ist voll im Konkurrenzkampf drin. Er hat auch nach seiner Einwechslung gegen Köln noch einmal Schwung reingebracht, was den Druck auf den Ball angeht. Er kann immer ein Kandidat sein, sich reinzuspielen oder reinzukommen“, lobt Co-Trainer Loïc Favé. Mit Miro Muheim (28) kehrt nach der Länderspielpause ein weiterer Positionskonkurrent zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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