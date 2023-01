Für Philipp: Burke verlässt Werder

Während Werder Bremen Maximilian Philipp (28) verpflichtet, macht Oliver Burke (25) im Gegenzug den Abflug. Die Grün-Weißen vermelden, dass sich der schottische Stürmer per Leihe einem anderen Klub anschließt. Den Namen des Vereins halten die Bremer allerdings noch zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Burke hat es also auch bei seiner zweiten Bundesligastation nicht geschafft, sich langfristig durchzusetzen. 2016 blieb es bei einer Saison im Trikot von RB Leipzig, nun vorerst bei einem halben Jahr in Bremen. In 17 Saisonspielen erzielte der wuchtige Rechtsfuß zwei Tore und gab eine Vorlage.

Lese-Tipp

Im Medizincheck: Philipp vor Bundesliga-Wechsel