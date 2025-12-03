Chelseas wilder Kane-Traum | Müller-Boss stichelt gegen Messi

Träumen ist erlaubt

Auch in dieser Spielzeit trifft Harry Kane in zuverlässiger Regelmäßigkeit für den FC Bayern, nach 20 Einsätzen stehen beeindruckende 24 Treffer zu Buche. Kein Wunder, dass zahlreiche Topklubs den Torjäger gerne in ihren eigenen Reihen wissen würden. Laut dem X-Account ‚indykaila News‘ träumt Enzo Maresca von einem Kane-Transfer. Der Coach des FC Chelsea sei sich bewusst, dass eine Verplichtung nicht nur eine Verstärkung für sein Team, sondern auch ein echtes Statement in Richtung der Premier League-Konkurrenz wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob die Blues den Hauch einer Chance haben, darf allerdings bezweifelt werden. Kane hat in seinem bis 2027 laufenden Vertrag zwar für den kommenden Sommer eine 65 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel verankert, die bis Januar gezogen werden müsste, wird von dieser aber Berichten zufolge keinen Gebrauch machen. Stattdessen läuft es derzeit auf eine Verlängerung in München hinaus. „Wenn es nach uns geht – und ich habe gehört auch nach ihm – dann wird er den Vertrag verlängern“, sagte Uli Hoeneß zuletzt. Es bleibt bei Chelsea also wohl nur ein Traum.

Müller besser als Messi?

Am Samstag (20:30 Uhr) heißt es mal wieder Thomas Müller gegen Lionel Messi. Diesmal stehen sich die beiden Altstars aber nicht im WM-Finale oder in der Champions League gegenüber, sondern im MLS-Endspiel. Zwar zittert man laut der ‚Bild‘ wegen einer Sehnenverletzung am hinteren Oberschenkel in Vancouver noch um Müllers Einsatzfähigkeit, der 36-Jährige will aber im Kampf um den ersten MLS-Titel der Vereinsgeschichte auf die Zähne beißen. Sein Sportdirektor ist derweil froh, ihn statt Messi im Team zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Müller ist mir für Vancouver lieber als Messi“, betont Axel Schuster gegenüber der ‚Sport Bild‘, „wir wissen, wer wir sind. Unsere Spieler sind sich alle nicht zu schade, den Fehler eines Kollegen auszubügeln, für ihn einzustehen. […] Es hilft ja nichts, wenn du einen Superstar hast, der aber einen ganz anderen Ansatz zum Spiel hat. Deswegen sage ich: Für uns ist Thomas Müller der beste Spieler der Welt. Er hat außergewöhnliche Qualitäten und ist zudem ein echter Teamplayer. Er ist jemand, der möchte, dass die anderen neben ihm gut aussehen und glänzen. Ich würde Thomas gegen keinen anderen Superstar der Welt eintauschen.“ Eine echte Lobeshymne auf die Bayern-Legende und eine kleine Stichelei gegen Messi.