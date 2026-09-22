Atakan Karazor (29)

In den vergangenen beiden Saisons führte der Sechser den VfB Stuttgart als Kapitän aufs Feld und war über eine noch längere Zeit eine absolute Säule der Mannschaft. Diesen Satus hat der zweimalige türkische Nationalspieler jedoch verloren. Die Binde ging an Deniz Undav (30), Karazors Stammplatz eroberte Neuzugang Grischa Prömel (31). Sogar Youngster Yanik Spalt (19) ist mittlerweile an Karazor vorbeigezogen. Ein Abgang ist trotz eines Vertrags bis 2028 wahrscheinlich.

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Nikolas Nartey (26)

Unzählige Verletzungen bremsten den Dänen seit seinem Wechsel zum VfB im Jahr 2019 immer wieder aus. In der vergangenen Saison erlebte der vielseitige Linksfuß endlich seinen Durchbruch. In 28 Ligaspielen stand Nartey für die Schwaben auf dem Platz und half da aus, wo er gebraucht wurde. Dabei bekleidete er acht verschiedene Positionen und sammelte starke sieben Scorerpunkte. In der Saisonvorbereitung zog er sich eine leichte Muskelverletzung zu und verlor seinen Stammplatz. Nur sechs Bundesligaminuten bisher.

Jamie Leweling (25)

Der Leistungsträger der vergangenen Saison (32 Einsätze, 16 Scorerpunkte) kommt bisher gar nicht in Tritt und wurde von Josha Vagnoman (25) verdrängt, der eigentlich im Sommer vor dem Abgang zu Hull City stand. Leweling wurde bisher viermal nur eingewechselt und konnte in 83 Spielminuten in der Liga keinen Scorer verbuchen. Das kostete ihn auch seinen Kaderplatz in der Nationalmannschaft.

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Dzenan Pejcinovic (21)

Der teuerste Neuzugang des Sommers (25 Millionen Euro) enttäuscht bisher. Nach dem vielversprechenden Auftritt inklusive Hattrick im Pokal gegen Hansa Rostock (4:0) kam nicht mehr viel vom Mittelstürmer. Pejcinovic hat zudem formstarke Konkurrenz durch Ermedin Demirovic (28), dessen Wechsel zu Galatasaray sich im Sommer zerschlug.