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100 Millionen: Tonali vor Mega-Transfer

Die Anzeichen verdichten sich, dass Sandro Tonali in Kürze einen Wechsel innerhalb der Premier League vollziehen wird. 100 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

von Fabian Ley - Quelle: Sky Italia
1 min.
Sandro Tonali für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Tottenham Hotspur drückt im Poker um Sandro Tonali (26) aufs Gaspedal und hat offenbar gute Karten, die Verpflichtung des Italieners zeitnah einzufädeln. Laut ‚Sky Italia‘ und Gianluca Di Marzio rückt ein Wechsel des Mittelfeldspielers zu den Spurs immer näher.

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Die Nordlondoner stellen Newcastle United den Berichten zufolge eine Ablöse von 100 Millionen Euro in Aussicht. Tottenham warte nun auf die endgültige Antwort der Magpies, die Tonali im Sommer 2023 für etwas mehr als 60 Millionen vom AC Mailand geholt hatten.

Bemerkenswert: Erst am gestrigen Dienstag sickerte durch, dass sich die Spurs mit West Ham United auf einen Transfer von Mateus Fernandes (21) in Höhe von rund 98 Millionen geeinigt hat.. Tütet Tottenham auch den Tonali-Deal ein, könnten also bald zwei zentrale Mittelfeldspieler für etwa 200 Millionen kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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