United: Rangnick bekommt neuen Co-Trainer

Ralf Rangnick bekommt bei Manchester United wohl weitere Unterstützung. Wie ‚ESPN‘-Reporter Taylor Twellman berichtet, heuert mit Chris Armas ein alter Bekannter des deutschen United-Cheftrainers im Old Trafford an.

Zwischen 2015 und 2020 stand Armas bei den New York Red Bulls zunächst als Co- und später als Cheftrainer unter Vertrag. Rangnick fungierte in der Saison 2019/20 als Global Sports Director der US-amerikanischen RB-Dependance. Armas erhielt am heutigen Montagmorgen seine Arbeitserlaubnis und soll in den kommenden Tagen vorgestellt werden.