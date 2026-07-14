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HSV: Neue Wechseloption für Mikelbrencis

von Lukas Weinstock - Quelle: Marca
William Mikelbrencis im HSV-Trikot @Maxppp

Für William Mikelbrencis eröffnet sich womöglich eine attraktive Wechseloption. Wie die ‚Marca‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Valencia mit dem Rechtsverteidiger, der nach Vertragsablauf beim Hamburger SV Ende Juni vereinslos ist. In der Vergangenheit wurde er zudem mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

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Bei den Fledermäusen ist Mikelbrencis die erste Alternative zu Thomas Meunier (34), der sich für den AFC Sunderland entschieden hat. Ein weiterer Kandidat ist Daijiro Chirino (24) von UD Almería.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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