Der Durchbruch bei den Profis von Bayer Leverkusen gelang Artem Stepanov nicht. Nach einer vorzeitig abgebrochenen Leihe zum 1. FC Nürnberg zog der hochtalentierte Mittelstürmer im Januar dann leihweise weiter zum FC Utrecht. In der Eredivisie läuft es für den 19-Jährigen rund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer ordentlichen Rückrunde in der vergangenen Saison mit vier Toren in 13 Ligapartien setzt Stepanov in dieser Spielzeit seine positive Entwicklung fort. Der großgewachsene Rechtsfuß (1,92 Meter) erzielte jeweils einen Treffer in seinen ersten fünf Einsätzen. Nachdem er zwischenzeitlich von einer Knöchelverletzung ausgebremst worden war, folgte am Wochenende sein sechstes Saisontor.

Kein Wunder, dass Stepanov auch das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Laut ‚Sky Sports‘ beobachten Brighton & Hove Albion und weitere Premier League-Klubs den Ukrainer, der aufgrund seines körperlichen Erscheinungsbilds und seines Spielstils mit Superstar Erling Haaland (26/Manchester City) verglichen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer hat Rückkaufoption

Auch in Leverkusen dürfte man die Situation genau verfolgen, schließlich ist Stepanov bis Sommer offiziell zunächst nur an Utrecht verliehen. Die Niederländer sicherten sich aber eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Interessant: Sollte diese gezogen werden, könnte Bayer den Youngster für vier Millionen Euro zurückkaufen.