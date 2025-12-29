Menü Suche
Barça: Der Preis für Aké

von David Hamza - Quelle: Sport
Nathan Aké am Ball für City @Maxppp

Manchester City ist bereit, Nathan Aké weit unterhalb des einstigen Einkaufspreises zu verkaufen. Laut der ‚Sport‘ würden die Engländer den 30-jährigen Innenverteidiger im Januar ab einer Summe von etwas mehr als 25 Millionen Euro ziehen lassen. Im Sommer 2020 hatte City noch 45 Millionen Euro an den AFC Bournemouth gezahlt.

Interesse an Aké signalisiert aktuell vor allem der FC Barcelona. Auf Barças Innenverteidiger-Liste ist der niederländische Linksfuß aber nur einer von vielen Namen. In Manchester steht Aké noch bis 2027 unter Vertrag, in dieser Premier League-Saison kommt er nur auf 220 Einsatzminuten.

