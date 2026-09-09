Medien: BVB trifft Sancho-Entscheidung

Jadon Sancho (26) wird kein drittes Mal bei Borussia Dortmund landen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird eine erneute Rückkehr des Offensivspielers „ausgeschlossen“. Das sei das Ergebnis kontroverser Diskussionsrunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach seinem Vertragsende bei Manchester United dürfte Sancho theoretisch auch nach dem Deadline Day ablösefrei an der Strobelallee unterschreiben. Dazu werde es aber offenbar nicht kommen.

Erst am gestrigen Dienstag berichtete ‚Teamtalk‘, Dortmund sei immer noch am Engländer (23 Länderspiele) interessiert. Der Schock-Moment um Konstantinos Karetsas (18) sorgte zudem für weitere Brisanz in der Thematik, mittlerweile gibt es jedoch eine erste Entwarnung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass sich die Schwarz-Gelben gegen ein Sancho-Comeback entschieden haben, liegt laut der ‚Bild‘ an drei Gründen: dem Fokus auf hoch veranlagten Talenten, dem teuren Sancho-Gehalt und seinem zweifelhaften Fitnesszustand.