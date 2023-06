Profivertrag für HSV-Talent

Tom Sanne winkt eine Beförderung beim Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Stürmer zeitnah einen Profivertrag bei den Rothosen unterzeichnen. Das Arbeitspapier hat laut der Boulevardzeitung eine Gültigkeit bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche U19-Nationalspieler läuft seit 2021 für den HSV auf. In 28 Einsätzen für die U19-Mannschaft der Hamburger war Sanne an 29 Treffern direkt beteiligt (24 Tore, fünf Vorlagen), in 24 Partien für die Reserve des Zweitligisten kommt das Offensiv-Juwel auf neun direkte Torbeteiligungen (sieben Treffer, zwei Assists).

Lese-Tipp

HSV: Wird Meißner verschenkt?