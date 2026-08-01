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Schnappt sich Arbeloa das nächste Real-Juwel?

von Simon Martis - Quelle: Marca
1 min.
Thiago Pitarch für Real Madrid im Einsatz @Maxppp

Álvaro Arbeloa könnte schon bald das nächste Talent von Real Madrid zum FC Fulham lotsen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, bemühen sich die Cottagers um Thiago Pitarch. Demzufolge gab es bereits erste Gespräche mit dem Berater des 18-jährigen Mittelfeldspielers, der einem Wechsel auf die Insel offen gegenüberstehen soll.

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Mit Gonzalo García (22) und César Palacios (21) stehen bereits zwei weitere Real-Talente unmittelbar vor einem Wechsel zu Fulham. Arbeloa gilt als großer Befürworter von Pitarch und möchte den Mittelfeldspieler daher nun nach London lotsen. Unter José Mourinho ist der Spanier bei den Blancos aktuell nicht für eine bedeutende Rolle vorgesehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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