Fünf Erkenntnisse zum DFB-Sieg gegen Frankreich

Deutschland kann Außenverteidiger

Zuletzt probierte Hansi Flick auf den Außenverteidiger-Position munter durch: David Raum, Nico Schlotterbeck oder Robin Gosens auf links, Marius Wolf oder zuletzt sogar Joshua Kimmich auf der gegenüberliegenden Seite. Zu überzeugen wusste eigentlich niemand. Ganz anders gestern: Jonathan Tah begeisterte als gelernter Innenverteidiger auf rechts mit toller Zweikampfführung und teilweise sogar mutigem Passspiel. Auf der anderen Bahn gefiel Benjamin Henrichs mit zahlreichen dynamischen Vorstößen – und das als Rechtsfuß. Ob beide als Dauerlösungen taugen, muss bald der neue Bundestrainer befinden.

Müller eine Neuner-Alternative

In Abwesenheit von Niclas Füllkrug durfte sich gestern Thomas Müller versuchen, nachdem Kai Havertz gegen Japan auf derselben Position zum wiederholten Male enttäuscht hatte. Und Müller machte seine Sache gut bis sehr gut. Torgefahr strahlt der seit heute 34-Jährige ohnehin mit jedem Körperteil aus, darüber ist er ein Meister des effektiven Anlaufens. Nur als Wandspieler verfügt er nicht über die Qualitäten eines Füllkrug. Die Frage lautet am ehesten: Wer soll denn nun Neuner spielen, wenn keiner der beiden zur Verfügung steht?

Keine Frage der Qualität

Es mag den ein oder anderen nach den jüngsten Nicht-Leistungen der Nationalelf überrascht haben: Aber an der grundsätzlichen Spielerqualität mangelt es nicht. Es geht nur darum, ebenjene auch gewinnbringend abzurufen. Gegen Frankreich war das nach längerer Pause mal wieder der Fall. Ob nun Florian Wirtz, der im DFB-Trikot bislang allzu oft gehemmt daherkam, oder auch Leroy Sané, Antonio Rüdiger und Co. Deutschland verfügt über zahlreiche Topspieler – und dabei fehlten sogar noch Stars wie Jamal Musiala, Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder nach 25 Minuten auch Kapitän Ilkay Gündogan.

Es braucht einen Völler

Das Gros der Nationalspieler wurde bereits von absoluten Trainer-Koryphäen trainiert und ist taktisch extrem gut geschult – in dieser Hinsicht braucht es mindestens für die Stammspieler gar keinen Bundestrainer mehr, der das Fußball-Rad neu erfinden will. Taktischen Input aus dem Trainerstab braucht es immer, aber was für die DFB-Elf derzeit wichtiger ist als alles andere: Zusammenhalt. In der aktuellen Situation braucht es deshalb wohl eher keinen Taktikfuchs, sondern einen Motivator und Menschenfänger wie Rudi Völler. Einen, der aus einem zusammengewürfelten Haufen Hochbegabter eine funktionierende Gruppe formen kann. Daran ist Hansi Flick zuletzt gescheitert.

Ter Stegen wirft den Fehdehandschuh

Zuletzt ging Marc-André ter Stegen zusammen mit dem Team unter. Gestern war er mit tollen Paraden einer der Garanten für den Erfolg gegen ein Weltklasse-Team. Aus dem Schatten des langzeitverletzten Manuel Neuer ist der Barça-Keeper herausgetreten. Sollte Neuer an sein altes Niveau anknüpfen können, dürfte es dennoch ein offener Zweikampf werden. So oder so – über die Qualität auf der Torhüter-Position muss sich in Deutschland niemand sorgen.