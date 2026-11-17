Der FC Bayern kann offenbar wieder komplett auf Vincent Kompany zählen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Belgier alle Trainingseinheiten in dieser Woche leiten und auch an der Pressekonferenz am Donnerstag teilnehmen. Im Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag kehrt Kompany nach aktuellem Stand wieder an die Seitenlinie zurück.

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Nach seinem Kollaps im Oktober, der wegen einer Hirnhautreizung erfolgte und von dem er eine ausgekugelte Schulter davontrug, wird Kompany von der medizinischen Abteilung eng überwacht. Für den Fall, dass der Übungsleiter in den kommenden Tagen einen Rückschlag bei seinem Heilungsverlauf erleidet, stünde erneut Co-Trainer Aaron Danks bereit.