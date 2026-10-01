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Zwei neue Mitspieler im Jeltsch-Poker

Finn Jeltsch hat zahlreiche Topklubs auf den Plan gerufen. Kehrt der Abwehrspieler dem VfB Stuttgart schon im Winter den Rücken?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Finn Jeltsch im DFB-Dress @Maxppp

In Windeseile avancierte Finn Jeltsch (20) beim VfB Stuttgart zum Stammspieler. Aktuell ist der Innenverteidiger erstmals bei der deutschen A-Nationalmannschaft dabei. Wann folgt der nächste Karriereschritt?

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‚Sky‘ zufolge ist ein Winter-Wechsel nach aktuellem Stand der Dinge eher unwahrscheinlich. Ein halbes Jahr später könnte die Personalie aber deutlich heißer werden, schließlich beschäftigten sich schon jetzt zahlreiche Schwergewichte mit dem vertraglich bis 2030 gebundenen Rechtsfuß.

Fast alle Topligen dabei

Neben Real Madrid, Juventus Turin, dem FC Arsenal und dem FC Bayern sind offenbar auch Inter Mailand und der FC Barcelona auf Jeltsch aufmerksam geworden. Laut ‚Sky‘ waren Scouts der beiden Topklubs beim 4:1-Sieg des VfB über Viking FK in der Champions League vor Ort, um explizit den Abwehrspieler unter die Lupe zu nehmen.

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Darüber hinaus seien weitere namentlich nicht genannte englische Vertreter an Jeltsch dran. Als potenzielle Ablösesumme kursierten zuletzt 50 bis 60 Millionen Euro. Gut möglich, dass der Preis in Anbetracht der namhaften Interessenten noch weiter in die Höhe getrieben wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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