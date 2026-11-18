Juan Mata hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Spanier verkündet in einem emotionalen Video über seine Social Media-Kanäle, dass er dem Beruf als Profifußballer nicht mehr nachgehen wird. „Manchmal bedeutet Liebe loslassen. Danke, Fußball“, gibt der 38-Jährige zum Besten.

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Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Mata Welt- und Europameister. Auf Vereinsebene konnte er mit dem FC Chelsea die Champions League gewinnen. Die Europa League holte er zweimal, einmal mit den Blues und einmal mit Manchester United. Unter anderem führte ihn seine Karriere auch zu Galatasaray, Vissel Kobe und als letzte Stationen in Australien zu den Western Sydney Wanderers und Melbourne Victory.