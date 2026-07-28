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Noch heute: BVB wickelt Blitz-Abgang ab

Borussia Dortmund verhandelt dieser Tage an mehrere Fronten. Der Abgang von Ousmane Diallo ist offenbar besiegelt.

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Ousmane Diallo im Zweikampf @Maxppp

Ein Jahr vor Vertragsende kehrt Ousmane Diallo (19) Borussia Dortmund den Rücken. Laut Gianluca Di Marzio ist der Transfer des Außenstürmers zu Parma Calcio in trockenen Tüchern. Die Italiener sollen sich gegen einige Konkurrenten durchgesetzt haben.

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Diallo werde am heutigen Dienstag zur Abwicklung des Deals in Parma erwartet. Dort ist er sofort für den Profikader eingeplant. Wie hoch die Ablöse ausfällt, die Dortmund kassiert, wird nicht überliefert.

Der spanische U19-Nationalspieler war 2023 aus seiner Heimat in die U19 des BVB gewechselt. In der vergangenen Saison kam Diallo hauptsächlich für die Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz (ein Assist in 28 Partien). Nun winkt der große Schritt in die Serie A.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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