Burkardt-Ausfall: So reagiert Frankfurt
Mit Jonathan Burkardt fehlt Eintracht Frankfurt ein absoluter Schlüsselspieler. Dennoch will und muss man auch ohne den DFB-Stürmer durch den Jahresendspurt kommen.
Dino Toppmöller ist zuversichtlich, dass Eintracht Frankfurt den Ausfall von Jonathan Burkardt (25) vorerst intern auffangen kann. „Es gibt genug Optionen – vielleicht gehen wir auf eine Doppelspitze oder einen klassischen Wandspieler als Profil – da haben wir durchaus Möglichkeiten“, äußerte sich der SGE-Trainer vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am morgigen Sonntag (17:30 Uhr).
Burkardt zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu und droht bis Ende Januar auszufallen. Auf dem Winter-Transfermarkt könnte die Eintracht, auch abhängig von weiteren Abgängen wie Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32), daher gleich zwei neue Stürmer an Bord holen.
Ganz oben auf der Wunschliste stehen William Osula (22/Newcastle United) und Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg). Auch DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (32/West Ham United) wird gehandelt.
