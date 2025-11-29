Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Burkardt-Ausfall: So reagiert Frankfurt

Mit Jonathan Burkardt fehlt Eintracht Frankfurt ein absoluter Schlüsselspieler. Dennoch will und muss man auch ohne den DFB-Stürmer durch den Jahresendspurt kommen.

von David Hamza
1 min.
Jonathan Burkardt läuft @Maxppp

Dino Toppmöller ist zuversichtlich, dass Eintracht Frankfurt den Ausfall von Jonathan Burkardt (25) vorerst intern auffangen kann. „Es gibt genug Optionen – vielleicht gehen wir auf eine Doppelspitze oder einen klassischen Wandspieler als Profil – da haben wir durchaus Möglichkeiten“, äußerte sich der SGE-Trainer vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am morgigen Sonntag (17:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Burkardt zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu und droht bis Ende Januar auszufallen. Auf dem Winter-Transfermarkt könnte die Eintracht, auch abhängig von weiteren Abgängen wie Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32), daher gleich zwei neue Stürmer an Bord holen.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen William Osula (22/Newcastle United) und Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg). Auch DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (32/West Ham United) wird gehandelt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Jonathan Burkardt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jonathan Burkardt Jonathan Burkardt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert