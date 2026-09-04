Die drei spannendsten Bundesliga-Debüts am Wochenende

Ethan Nwaneri (19)

Borussia Dortmund

Nwaneri ist beim BVB der Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23). Man darf gespannt sein, ob Niko Kovac den talentierten Engländer am morgigen Samstag (15:30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim direkt von Beginn an von der Leine lässt. Zudem wird spannend zu sehen sein, wie der Linksfuß in der Bundesliga ankommt. Aktuell tappen die meisten Fans hinsichtlich Nwaneris Fähigkeiten noch im Dunkeln.

Mikey Moore (19)

1. FC Köln

Ähnliches gilt für Landsmann Moore. Der Flügelspieler deutete sein Können in der Frühphase der Saison bereits bei Tottenham Hotspur an. In drei Pflichtspielen sammelte der Linksfuß zwei Torbeteiligungen. Moores Verpflichtung gilt für den FC als Coup – das kann der gebürtige Londoner heute Abend (20:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart unter Beweis stellen.

Nicolas Kühn (26)

Borussia Mönchengladbach

Trotz zahlreicher Stationen in Deutschland wartet der Außenspieler noch auf sein Debüt in der Bundesliga. Zu diesem wird es am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen die SV Elversberg mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. „Er kommt auch für die Startelf infrage“, so Trainer Eugen Polanski auf der Pressekonferenz über Kühn, der die komplette Saisonvorbereitung bei Como 1907 absolviert hat.