Horrorbilanz: Rangers werfen Trainer raus

Die Glasgow Rangers haben sich von Russell Martin getrennt. Wie der schottische Topklub mitteilt, führte der Mangel an Resultaten zur Entscheidung.

Martin hatte die Rangers erst im Sommer übernommen und legte seither eine regelrechte Horrorbilanz hin. Aus 17 Spielen holte der 39-Jährige nur fünf Siege bei je sechs Remis und Niederlagen. Als Nachfolger wird Steven Gerrard gehandelt. Die Liverpool-Legende coachte die Rangers bereits zwischen 2018 und 2021.