Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Brighton holt BVB-Flirt Yohanna

von Dominik Schneider
1 min.
Fabian Hürzeler auf der Brighton-Bank @Maxppp

Borussia Dortmund war an ihm dran, RB Leipzig und Bayer Leverkusen auch – doch Zadok Yohanna hat bei Brighton & Hove Albion unterzeichnet. Die Seagulls geben die Verpflichtung des 18-jährigen Nigerianers von AIK Solna bekannt. Beim Premier League-Klub erhält der Youngster einen bis 2031 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen fließen 28 Millionen Euro Ablöse. Über Boni können weitere zwei Millionen Euro hinzukommen. Trainer Fabian Hürzeler freut sich auf den neuen Mann in seinen Reihen: „Ich freue mich darauf, mit Zadok zusammenzuarbeiten. Nachdem ich seine Spiele und seine Stärken gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er ein Spieler ist, der im letzten Drittel den Ausschlag geben kann.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Allsvenskan
Brighton
AIK
Zadok Yohanna

Weitere Infos

Premier League Premier League
Allsvenskan Allsvenskan
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
AIK Logo AIK Solna
Zadok Yohanna Zadok Yohanna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert