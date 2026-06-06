Brighton holt BVB-Flirt Yohanna

Borussia Dortmund war an ihm dran, RB Leipzig und Bayer Leverkusen auch – doch Zadok Yohanna hat bei Brighton & Hove Albion unterzeichnet. Die Seagulls geben die Verpflichtung des 18-jährigen Nigerianers von AIK Solna bekannt. Beim Premier League-Klub erhält der Youngster einen bis 2031 datierten Vertrag.

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Zadok Yohanna is officially Albion. 💙🤍 pic.twitter.com/fIO1kuqvi8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026

Dem Vernehmen fließen 28 Millionen Euro Ablöse. Über Boni können weitere zwei Millionen Euro hinzukommen. Trainer Fabian Hürzeler freut sich auf den neuen Mann in seinen Reihen: „Ich freue mich darauf, mit Zadok zusammenzuarbeiten. Nachdem ich seine Spiele und seine Stärken gesehen habe, bin ich überzeugt, dass er ein Spieler ist, der im letzten Drittel den Ausschlag geben kann.“