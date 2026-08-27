Der FC Augsburg nimmt Young-woo Seol (27) unter Vertrag. Bei den Fuggerstädtern unterschreibt der Außenverteidiger bis 2030. An Roter Stern Belgrad zahlt der FCA knapp vier Millionen Euro Ablöse, die Serben erhalten außerdem eine fünfprozentige Weiterverkaufsklausel.

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Der FCA verpflichtet den 27-jährigen koreanischen Nationalspieler von Roter Stern Belgrad! Der schnelle und flexibel einsetzbare Schienenspieler bekommt die Nummer 7️⃣! 🙌 #Seol2030



ℹ️ Alle Infos zum Transfer:… pic.twitter.com/HJzdknytzN — FC Augsburg (@FCAugsburg) August 27, 2026

Seol kommt in erster Linie über die rechte Seite, agierte aber auch schon häufig über links. Seit zwei Jahren spielte er für Roter Stern, sammelte Einsätze in Champions League und Europa League. Mit Südkorea nahm der 37-fache Nationalspieler in diesem Sommer an der WM teil, stand bei allen drei Partien in der Startelf.

„Youngwoo bringt viel Erfahrung auf internationalem Niveau durch europäische Klubwettbewerbe und die Nationalmannschaft mit nach Augsburg. Durch seine Flexibilität als Schienenspieler sowie seine hohe Geschwindigkeit wird er unserem Spiel zusätzliche Impulse geben und den Konkurrenzkampf in unserem Kader auf den Flügeln weiter beleben“, freut sich FCA-Sportdirektor Benni Weber.