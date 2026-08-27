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Augsburg verpflichtet WM-Fahrer Seol

Der FC Augsburg holt sich reichlich internationale Erfahrung ins Boot. WM-Fahrer Young-woo Seol schließt sich dem Bundesligisten an.

von David Hamza - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Young-woo Seol sprintet dem Ball hinterher @Maxppp

Der FC Augsburg nimmt Young-woo Seol (27) unter Vertrag. Bei den Fuggerstädtern unterschreibt der Außenverteidiger bis 2030. An Roter Stern Belgrad zahlt der FCA knapp vier Millionen Euro Ablöse, die Serben erhalten außerdem eine fünfprozentige Weiterverkaufsklausel.

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Seol kommt in erster Linie über die rechte Seite, agierte aber auch schon häufig über links. Seit zwei Jahren spielte er für Roter Stern, sammelte Einsätze in Champions League und Europa League. Mit Südkorea nahm der 37-fache Nationalspieler in diesem Sommer an der WM teil, stand bei allen drei Partien in der Startelf.

Young-Woo Seol
Young-Woo Seol
27 Jahre
3,80 Mio. €
Roter Stern Belgrad
FC Augsburg

„Youngwoo bringt viel Erfahrung auf internationalem Niveau durch europäische Klubwettbewerbe und die Nationalmannschaft mit nach Augsburg. Durch seine Flexibilität als Schienenspieler sowie seine hohe Geschwindigkeit wird er unserem Spiel zusätzliche Impulse geben und den Konkurrenzkampf in unserem Kader auf den Flügeln weiter beleben“, freut sich FCA-Sportdirektor Benni Weber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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