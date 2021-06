Arsenal: Tavares im Anmarsch

Der FC Arsenal holt offenbar Linksverteidiger Nuno Tavares an Bord. Laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano haben sich die Gunners mit Benfica Lissabon auf ein Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro zuzüglich Boni geeinigt. Der 21-jährige Portugiese soll in London mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet werden.

Arsenal sucht nach dem Abgang von Sead Kolasinac einen Konkurrenten für Leistungsträger Kieran Tierney. Der 24-jährige Schotte verlängerte jüngst bis 2026 und soll von Tavares Druck bekommen. Das Benfica-Eigengewächs spielt bereits seit 2019 für die Profis, konnte sich bislang jedoch nicht als Stammspieler etablieren. In der abgelaufenen Saison stand Tavares in 25 Pflichtspielen auf dem Platz.