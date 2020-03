Arminia: Hartel verspricht Verbleib – und träumt von England

Marcel Hartel will in der kommenden Saison definitiv bei Armina Bielefeld spielen. Im ‚kicker‘-Interview sagt der 24-jährige Spielmacher: „Ich werde auf jeden Fall bleiben. Wenn sich irgendwann mal eine neue Situation ergibt, denke ich darüber nach. England ist eine schöne Adresse, aber so weit sind wir noch lange nicht.“ Ende Februar war Hartel mit Werder Bremen in Verbindung gebracht worden.

Hartel war im Sommer für 250.000 Euro von Union Berlin auf die Alm gewechselt und etablierte sich gleich als Stammkraft. In 23 Zweitligapartien der laufenden Saison gelangen dem gebürtigen Kölner neun Torvorlagen. Am heutigen Montagabend (20:30 Uhr) tritt Tabellenführer Bielefeld beim Verfolger VfB Stuttgart an.